أبو فاعور: زيارة الغريب إلى سوريا شخصية ولا تلزم مجلس الوزراء بأي أمر

أكد وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ أن "أي زيارة يجب أن تحظى بموافقة ​مجلس الوزراء​ أو تكليف من مجلس الوزراء".

وفي حديث لقناة "الحدث"، لفت إلى أن "زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ إلى ​سوريا​ حصلت من دون موافقة مجلس الوزراء ودون تكليفه أو علمه وهي بالتالي زيارة شخصية سياسية من جهة حليفة للنظام السوري ولا تلزم مجلس الوزراء بأي أمر".