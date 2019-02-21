علوش: كلام ريتشارد تأكيد على أن الموقف الأميركي من "حزب الله" لن يتغير

أكد عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ أن "ما قالته ​السفيرة الأميركية​ في ​لبنان​ ​إليزابيث ريتشارد​ هو تأكيد على أن الموقف الأميركي من "​حزب الله​" لن يتغير بغضّ النظر على دخوله في ​الحكومة​".

وفي حديث لقناة "الحدث"، لفت إلى أن "ريتشارد أكدت على ما حذر منه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في السابق بأن ​العقوبات الأميركية​ ستطال أي وزارة سيشارك بها "حزب الله" أو يكون مسؤولا عنها".