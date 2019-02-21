علوش: كلام ريتشارد تأكيد على أن الموقف الأميركي من "حزب الله" لن يتغير

أكد عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أن "ما قالته السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد هو تأكيد على أن الموقف الأميركي من "حزب الله" لن يتغير بغضّ النظر على دخوله في الحكومة".
وفي حديث لقناة "الحدث"، لفت إلى أن "ريتشارد أكدت على ما حذر منه رئيس الحكومة سعد الحريري في السابق بأن العقوبات الأميركية ستطال أي وزارة سيشارك بها "حزب الله" أو يكون مسؤولا عنها".
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