إنقاذ 113 مهاجرًا في الغرب الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس (د ب أ)

أعلن مكتب الإعلام بالبحرية الليبية اليوم الخميس، أن دورية تابعة للقطاع الأوسط بحرس السواحل الليبي، تمكنت في وقت متأخر من أمس الأربعاء، من إنقاذ 113 مهاجرا غير قانوني، كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 40 ميلا شمال مدينة الخمس شرق طرابلس، وكان بينهم 19 امرأة و6 أطفال.

وبحسب مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، فإن بلاغا ورد لحرس السواحل تمكن بعده الزورق "قمينس" من إنقاذ المهاجرين، ليتعرض بعدها لعطل، الأمر الذي دفع البحرية الليبية للاستعانة بقاطرة تحمل اسم "تاقرفت" قامت بالمساعدة، ونقل المهاجرين الذين وصلت بهم إلى نقطة إنزال الخمس عند الساعة الرابعة من فجر اليوم الخميس، حيث جرى تقديم المساعدات الصحية والإنسانية.

وأفاد مكتب الإعلام بتأخر تسليم المهاجرين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بسبب قلة الإمكانيات، حيث بقي المهاجرون في نقطة الإنزال حتى عصر اليوم، عندما حضر مندوب من مركز سوق الخميس لاستلامهم، ليتم لاحقا تحويلهم إلى أحد مراكز الإيواء بطرابلس.

وينتمي المهاجرون لجنسيات أفريقية مختلفة، من دول: مالي، والسودان، وسيراليون، والكاميرون، وجنوب أفريقيا، وغينيا كوناكري، والصومال.