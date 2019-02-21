"رايتس ووتش": شرطة الكونغو نفذت 27 عملية قتل خارج نطاق القضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كينشاسا (د ب أ)

قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، إن الشرطة في الكونغو ضالعة في 27 عملية قتل خارج نطاق القضاء على الأقل، لأفراد يشتبه أنهم أعضاء عصابة في كينشاسا في العام الماضي.

وأضافت المنظمة، أن الأشخاص بينهم ثلاثة مراهقين دون سن الـ 18 عاما، ألقت السلطات القبض عليهم من منازلهم في منتصف الليل، وعادة ما كان يتم خنقهم، وإلقاء جثثهم أثناء حملة للشرطة تسمى "عملية الليكووفي الرابع" وتعني "عملية القبضة الحديدية".

وأشارت المنظمة إلى العثور على بعض الجثث معصوبة الأعين، ومقيدة الأيدي خلف ظهورها، والعثور على جثث أخرى مبتورة الأعضاء التناسلية وبها كسور بالأسنان أو بها طعنات أو أثار طلقات رصاص.

ووصف أحد الشهود أنه رأى بنفسه مقتل شباب في الحي الذي يقطن به.

وقال الشاهد: "لمنعه(الشاب) من الصراخ ، وضعت الشرطة سلكاً أسود اللون حول رقبته.. "لقد شدوا السلك بقوة لدرجة أنه بدأ في التشنج".

وأجرت المنظمة مقابلات مع ما يقرب من 80 شاهداً حول عمليات القتل ، التي وقعت بين مايو وسبتمبر من العام الماضي. وتشير بعض المصادر الحكومية إلى وجود دافع سياسي أيضا لتلك العمليات.

وشهدت الكونغو إجراء انتخابات مثيرة للجدل في ديسمبر الماضي.