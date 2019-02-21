إنقاذ 113 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولة التوجه إلى أوروبا

أنقذت البحرية الليبية، اليوم الخميس، أنها أنقذت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، 113 مهاجراً غير قانوني، كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 40 ميلاً شمال مدينة "الخمس" شرق طرابلس.

وكان بين المهاجرين 19 امرأة و6 أطفال.

وقال مكتب الإعلام في البحرية إن بلاغاً ورد لحرس السواحل تمكن بعده الزورق "قمينس" من إنقاذ المهاجرين، ليتعرض بعدها لعطل. الأمر الذي دفع البحرية للاستعانة بقاطرة تحمل اسم "تاقرفت" قامت بالمساعدة، ونقل المهاجرين الذين وصلت بهم إلى نقطة إنزال "الخمس" عند الساعة الرابعة من فجر اليوم الخميس، حيث قدمت لهم المساعدات الصحية والإنسانية.

وأفاد مكتب الإعلام بأن المهاجرين سلموا لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث حضر مندوب لاستلامهم، ليتم لاحقاً تحويلهم إلى أحد مراكز الإيواء في طرابلس.

وينتمي المهاجرون لجنسيات أفريقية مختلفة، من دول: مالي، والسودان، وسيراليون، والكاميرون، وجنوب أفريقيا، وغينيا كوناكري، والصومال.