العراق يعتقل 14 داعشياً بينهم 6 قادة

أعلن مصدر أمني عراقي في محافظة نينوى، اليوم الخميس، اعتقال 14 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي بينهم ستة قادة جنوبي مدينة الموصل.

وقال النقيب محمد جاسم من شرطة نينوى إن "القوات الأمنية اعتقلت اليوم 14 داعشياً بينهم ستة قادة يحملون الجنسية السورية كانوا دخلوا قضاء الحضر (90 كيلومتراً جنوبي الموصل"، مشيراً إلى أنه تم "اقتيادهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي".

وفي سياق آخر، ذكر المصدر أن "القوات الأمنية عثرت اليوم على رفات 26 مدنياً من المكون الشبكي، عليها آثار تعذيب وطلقات نارية في أماكن متفرقة من الجسم، من ضحايا تنظيم داعش الإرهابي" مضيفاً أنه تم "تسليم الرفات إلى دائرة الطب العدلي في الموصل".

يشار إلى أن القوات الأمنية تعثر، بين فترة وأخرى، على مقابر جماعية ورفات تعود لضحايا التنظيم أثناء احتلاله لمدينة الموصل.

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