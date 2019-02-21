قرقاش: هناك مشكلة جوهرية في استراتيجية قطر للخروج من أزمتها

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن هناك مشكلة جوهرية في استراتيجية قطر للخروج من أزمتها.
وأضاف معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحاً، واتضح للدوحة أن لتأثير منصاتها الإعلامية حدوداً. أما المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي، فستفشل كما فشلت الجهود السابقة".
وأكد قرقاش أن "المتابع لزيارات الأمير محمد بن سلمان التاريخية لباكستان والهند لا يغيب عن ناظره ثقل السعودية وحجم دورها، ولا شك أن الدوحة تدرك ذلك وهي تراقب أبعاد هذه الزيارات وتعلم أن مواطنيها يلومونها على سياسة أقصتها من جذورها ومحيطها".
وختم معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية "الواضح أيضاً أن الجهود القطرية الأخيرة للتواصل وللاعتذار للرياض باءت بالفشل. فالسعودية دولة الالتزام والوفاء ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء. وهذا الجانب، للأسف، لا يرد في قاموس الدوحة. ومن هنا، تعود الاستراتيجية القطرية للمربع الأول".
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