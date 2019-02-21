السفير الفرنسي بلبنان: ملتزمون بمساعدة بيروت أمنيا في مكافحة الإرهاب

أكد سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه، التزام بلاده بمساعدة بيروت أمنيا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سيسمح بإعادة إطلاق المناقشات على المستويات السياسية من أجل تطبيق الاقتراح الفرنسي بشأن بنود اعتماد بقيمة 50 مليون يورو لصالح جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الفرنسي في بيروت، خلال احتفال تسليم هبات عسكرية فرنسية لصالح جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان، تتضمن عتادا لمعاونة عناصر شعبة المعلومات (الاستخبارات) والقوات الخاصة بالجهاز.
وأشار إلى وجود تعاون وصلات وطيدة تربط لبنان بفرنسا في مجال الأمن الداخلي بشكل عام، ومكافحة
وشدد على أن فرنسا ستظل تدعم قوى الأمن الداخلي حرصا على استقرار لبنان وأمنه، وتطبيق الالتزامات التي تم اتخاذها في مؤتمر (روما 2) الذي عقد في إطار تقديم الدعم للجيش وأجهزة الأمن في لبنان.
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