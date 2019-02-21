انفجار فى سوريا وكالات: قتل شخص واحد على الأقل، وأصيب أكثر من 10 آخرين، اليوم الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية، حسبما أفادت وسائل إعلام عربية وتركية. السورية، حسبما أفادت وسائل إعلام عربية وتركية. وأوردت وكالة "رووداو" الإخبارية الكردية (ومقرها إقليم كردستان العراق) أن "أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا، بينهم أطفال، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مستشفى (ديرسم) وسط مدينة عفرين"، بريف مدينة حلب الشمالي الغربي.

كانت هذه تفاصيل خبر بينهم أطفال.. قتيل وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة بعفرين السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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