لافروف: عقوبات الأوروبي لاستخدام الأسلحة الكيميائية تتخطى القانون الدولي

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وكالات:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأسلحة الكيميائية تتخطى القانون الدولي، وأن المعايير المختارة ليست معايير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإنما مبادرات باريس.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله أمام ممثلي وسط الأعمال الأوروبي:

"أنشأ الاتحاد الأوروبي مؤخرا نظامه الخاص بفرض عقوبات ضد من يستخدم الأسلحة الكيميائية، قد تبدو فكرة جيدة، ولكن كمعيار لاختيار الدول التي سيتم فرض مثل هذه العقوبات عليها، لم يتم اختيار مبادرة منظمةحظر الأسلحة الكيميائية، التي تقوم على أساس اتفاقية عالمية، ولكن تم اختيار مبادرة باريس، والتي لا علاقة لها بالأمم المتحدة أو المعاهدة [معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية]".وحول العلاقات الروسية الأمريكية، أكد وزير الخارجية الروسي أن أصل الخلافات الراهنة بين روسيا والولايات المتحدة موجودة في أمريكا نفسها، مؤكدا أن موسكو غير راضية عن العلاقات المتردية بين البلدين.