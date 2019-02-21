كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: التحالف الدولي يتحقق من مقتل المسؤول عن هجمات "داعش" بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن "التحالف يعمل على التأكد من صحة المعلومات عن مقتل أحد عناصر "داعش" الفرنسيين المدعو فابيان كلين".
وكانت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية قد أفادت عن مقتل فابيان كلين وإصابة أخيه جان ميشيل بجروح خطيرة في غارة للتحالف على بلدة الباغوز بريف دير الزور، آخر جيب لتنظيم "داعش" في سوريا.
وجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية الفرنسية حددت في وقت سابق أن كلين هو الذي أعلن في تسجيل صوتي مسؤولية "داعش" عن الهجمات الإرهابية في باريس في 30 تشرين الثاني عام 2015، التي أسفرت عن مقتل 129 شخصا وإصابة أكثر من 350 آخرين.
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