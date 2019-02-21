كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفكيك أكبر شبكة لتمويل داعش بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف البيان أنها "تعتمد بتمويلها على مكاتب ومحال متنوعة وبأسلوب معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها".
وكشف مصدر أمني عراقي عن ضبط 500 مليون دولار بحوزة خلية اعتقلتها السلطات العراقية بتهمة تمويل داعش.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلامية، أن المخابرات العراقية نفذت عملية أمنية في سوريا واعتقلت 13 فرنسياً من أبرز قيادات وعناصر داعش.
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