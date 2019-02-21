كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفكيك أكبر شبكة لتمويل داعش بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الخميس، عن تفكيكه مجموعة كبيرة لتمويل تنظيم داعش متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم.

وقال جهاز المخابرات في بيان صدر، اليوم، إنه تم "تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تاريخ العراق"، مضيفاً أن المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم، بحسب ما أوردته "السورية" العراقية، اليوم.

وأضاف البيان أنها "تعتمد بتمويلها على مكاتب ومحال متنوعة وبأسلوب معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها".

وكشف مصدر أمني عراقي عن ضبط 500 مليون دولار بحوزة خلية اعتقلتها السلطات العراقية بتهمة تمويل داعش.