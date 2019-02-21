كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة 3 نواب من حزب المحافظين البريطاني بسبب "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلنت آنا سوبري، وهيدي آلن، وساره وولاستو،ن في رسالة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي نشرت على تويتر نية الانضمام إلى "المجموعة المستقلة" التي أسسها الإثنين، 7 نواب عماليين استقالوا من حزبهم.
ورغم أن عدد بلمحافظين الذين تردد أنهم أوشكوا على الخروج من الحزب، سيكون أقل من عدد نواب حزب العمال الثمانية حتى الآن ،الذين انضموا إلى "المجموعة المستقلة"، إلا أنه سيقلل من الأصوات التي يمكن لرئيسة الوزراء الاعتماد عليها في البرلمان، كما أنها لا تملك أغلبية في ظل الوضع الحالي.
ويأتي هذا فيما تتوجه ماي مجددا إلى بروكسل اليوم، سعياً لإجراء تعديلات على اتفاق بريكست المبرم مع الاتحاد الأوروبي.
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