كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاصفة "بترا" تقتل 3 أشخاص.. وتغلق واشنطن ونيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأثر نحو 200 مليون أمريكي بطقس متجمد تسبب فى شل حركة الحياة فى 39 ولاية أمريكية، حيث قصفت العاصف "بترا" الثلوج والجليد عبر شمال شرق ووسط غرب الولايات المتحدة.

وأصبحت الطرق مغطاة بالجليد بشكل خطير في الثلج والجليد، مما تسبب فى فوضى بحركة، ووفاة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتى الآن، حيث قتل اثنان في حادث سيارة في بيمبيرتون في نيوجيرزي، بينما توفي ثالث بعد حادث تصادم مميت في كانساس.

وأُغلقت المدارس والمكاتب في جميع أنحاء المنطقة، وتأجلت الرحلات الجوية فى ولايات واشنطن ونيويورك ونيوجيرسى، التى ظلّت مغلقة أمام حركة المرور.

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم، تم تسجيل تساقط الثلوج من حوالي 2-3 بوصة في الساعة في جنوب وسط ولاية بنسلفانيا وشمال غرب فرجينيا، مع رعد متقطع، كما سقطت ثلوج من 3 إلى 6 بوصات فى واشنطن وبالتيمور وفيلادلفيا، وتحول الثلج إلى صقيع فى نيويورك.