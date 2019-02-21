كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد عمال تونس يستنكر بشدة قرار البنك المركزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعرب الاتحاد، عن احتجاجه على الزيادة في نسبة الفائدة المديرية في ظل تزامنه مع ما وصفه بـ"الانهيار المتزايد لقيمة الدينار وارتفاع نسب التضخم والمديونية"، داعيا الحكومة الى ايجاد حلول حقيقية تتمثل في المحاربة الفعلية والصارمة للاقتصاد الموازي.
ودعا إلى ضرورة تشجيع التصدير والسياحة والحد من الواردات غير الضرورية وتكثيف المراقبة الاقتصادية وتأهيل مسالك التوزيع، معتبرا، أن هذه الحلول من شأنها أن تفضي الى التخفيف على المواطن وليس اثقاله بمزيد من الأعباء.
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