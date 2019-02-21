كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد عمال تونس يستنكر بشدة قرار البنك المركزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر اتحاد عمال تونس الخميس، بشدة، في بيان له، اليوم الخميس، قرار البنك المركزي بالترفيع في الفائدة المديرية، الى 75ر7 بالمائة بعدما كانت في حدود 75ر6 بالمائة.



وأعرب الاتحاد، عن احتجاجه على الزيادة في نسبة الفائدة المديرية في ظل تزامنه مع ما وصفه بـ"الانهيار المتزايد لقيمة الدينار وارتفاع نسب التضخم والمديونية"، داعيا الحكومة الى ايجاد حلول حقيقية تتمثل في المحاربة الفعلية والصارمة للاقتصاد الموازي.



ودعا إلى ضرورة تشجيع التصدير والسياحة والحد من الواردات غير الضرورية وتكثيف المراقبة الاقتصادية وتأهيل مسالك التوزيع، معتبرا، أن هذه الحلول من شأنها أن تفضي الى التخفيف على المواطن وليس اثقاله بمزيد من الأعباء.