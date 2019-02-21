كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل "داعشي" فرنسي إثر ضربة جوية للتحالف الدولي في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قتل الإرهابي "الداعشي" الفرنسي الذي قرأ رسالة صوتية تبنى فيها التنظيم التكفيري اعتداءات شهر نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية باريس، إثر ضربة جوية للتحالف الدولي في سوريا.
وبحسب إذاعة "فرانس أنفو" الفرنسية التي نقلت الخبر، اليوم الخميس، عن مصادر خاصة بها، فإن "الجهادي فابيان كلان "قتل أمس الأربعاء بضربة جوية للتحالف في باجوز آخر معاقل "داعش" في سوريا.
ويذكر أن كلان كان هو من قرأ رسالة "داعش" الإرهابي الصوتية التي تبنى فيها التنظيم اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر الإرهابية في باريس عام 2015 والتي أودت بحياة 130 شخصا.
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