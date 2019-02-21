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الجيش اليمني يحرر مناطق بصعدة ويقترب من قطع إمداد الميليشيات

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الخميس 21/فبراير/2019 - 05:49 م

الجيش اليمني يحرر مناطق بصعدة ويقترب من قطع إمداد الميليشيات
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وكالات

 

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سيطر لواء التحرير التابع للجيش الوطني اليمني اليوم الخميس، على ما تبقى من سلسلة جبال رشاحة والخط الإسفلتي المؤدي إلى "أبو جبار"، وتم الالتحام مع لواء "التوحيد" الذي يخوض معاركة حالياً في عمق كتاف بمحافظة صعدة.
وقال قائد لواء التحرير العميد عبدالله دغيش لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن "هذا الانتصار يمثل تقدماً مهماً من الناحية العسكرية، حيث يقوم بتأمين خطوط إمداد الجيش الوطني في كتاف والاقتراب من قطع خط أمداد ميليشيا الحوثي الانقلابية في محجوبة الذي يعتبر أهم خطوط إمداد صعدة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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