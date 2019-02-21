الجيش اليمني يحرر مناطق بصعدة ويقترب من قطع إمداد الميليشيات

سيطر لواء التحرير التابع للجيش الوطني اليمني اليوم الخميس، على ما تبقى من سلسلة جبال رشاحة والخط الإسفلتي المؤدي إلى "أبو جبار"، وتم الالتحام مع لواء "التوحيد" الذي يخوض معاركة حالياً في عمق كتاف بمحافظة صعدة.

وقال قائد لواء التحرير العميد عبدالله دغيش لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن "هذا الانتصار يمثل تقدماً مهماً من الناحية العسكرية، حيث يقوم بتأمين خطوط إمداد الجيش الوطني في كتاف والاقتراب من قطع خط أمداد ميليشيا الحوثي الانقلابية في محجوبة الذي يعتبر أهم خطوط إمداد صعدة".