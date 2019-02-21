كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: يمكننا توقيع معاهدة سلام مع طوكيو "بشروط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال لافروف، في كلمة أمام ممثلي أوساط الأعمال الأوروبي بموسكو، اليوم الخميس، نطلاقا من سنوات عديدة من التعايش والتعاون في مجموعة واسعة من المجالات، فإننا نرغب في إعداد اتفاق مع اليابان من شأنه أن يحدد بشكل كبير أسس علاقات حسن الجوار".
وكشف لافروف أنه التقى مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن خلال شهر فبراير الجاري وبحث معه هذه المسألة، مؤكدا أن ما تردده واشنطن بأن موسكو تمثل تهديدا في العالم يعقد تطبيع العلاقات بين روسيا واليابان.
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