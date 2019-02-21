نتنياهو عن تحالف غانتس ولبيد: "نواجه خطرًا حقيقيًا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن تحالف حزب "مناعة لإسرائيل" بقيادة بيني غانتس، و"يش عتيد" برئاسة يائير لبيد، تشكل تهديدًا على حكم اليمين، وذلك في اجتماع لأمناء حزب الليكود، عقد مساء اليوم، الخميس.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع إن "انتخابات الكنيست المقبلة ستكون صعبة للغاية، اليسار يتوحد وسيحظى بدعم كامل من وسائل الإعلام حتى موعد إجراء الانتخابات".

وطالب نتنياهو مسؤولي الليكود بدفع كوادر الحزب إلى "جلب الناخبين إلى الصناديق واقناعهم بعدم إهدار الأصوات، ومنعهم من التصويت للأحزاب المهددة بعدم عبور نسبة الحسم، ودعوتهم للتصويت لليكود أولا".

وشدد نتنياهو على أن هناك خطرًا يتهدد حكم اليمين، وقال: "نحن نعرف أن هناك خطرًا حقيقًا، أن أصف الواقع كما هو، لا أبالغ في الحديث عن خطر داهم يحدق بحكم اليمين ولا أجمل الواقع".

وأعلنت نتنياهو أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، لتقديم "إحاطة خاصة" لوسائل الإعلام، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، فيما تجتمع مركزية الليكود وأمناء الحزب لوضع اللمسات الأخيرة على القائمة النهائية للحزب.

هذا وأكدت مركزية الليكود أنه تم حجز المكان 28 من قائمة الحزب لمرشح للحاخام رافي بن دهان، مرشح "البيت اليهودي"، تنفيذًا للاتفاق الذي أبرمه رئيس الحكومة أمس، مع تحالف حزبي "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" اليمينيين المتطرفين، مقابل تشكيل قائمة موحدة مع "عوتسما يهوديت" المستنسخة من حركة "كاخ" العنصرية والمتطرفة.