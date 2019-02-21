مسعى أخير لتشكيل المشتركة: اتصالات مكثّفة بين المركبات الأربعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت في الساعة القليلة الماضية، اليوم الخميس، مبادرة أخيرة في محاولة لإعادة توحيد القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة (التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الإسلامية، الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير)، وخوض الأحزاب العربية الانتخابات ضمن قائمة واحدة لا قائمتين، فيما يسلك ممثلو الأحزاب طريقهم إلى القدس لتقديم قوائم ثنائية للترشح لانتخابات الكنيست الـ21.

وترتفع وتيرة الاتصالات عبر المكالمات الهاتفية بين ممثلي الكتلتين، الجبهة وطيبي من جهة، مقابل الإسلامية والتجمع، وذلك في إطار المسعى الأخير نحو تشكيل القائمة المشتركة، على أمل أن تقدم قائمة واحدة تجمع المركبات الأربعة للقائمة المشتركة، قبل الساعة العاشرة ليلا، الموعد الأخير لتسليم القوائم للجنة الانتخابات المركزية.

وتأتي هذه الجهود الأخيرة، استجابة للمطالب الشعبية والضغوط الجماهيرية المتزايدة للوصول إلى اتفاق بأي شكل من الأشكال لإعادة المشتركة، في ظل تكتل اليمين الفاشي، وتكتل جنرالات "المركز" في قائمة واحدة.

وفي هذا السياق، قال سكرتير عام الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، منصور دهامشة: "هناك تواصل على أمل تقديم قائمة مشتركة للجنة الكنيست اليوم، علما بأننا توصلنا لتفاهم ثنائي أولي مع العربية للتغيير".

وأشار إلى أن الجبهة "تولي القائمة المشتركة الأهمية الأولى والأخيرة، وذلك من باب المسؤولية الوطنية العليا، قدمنا تنازلات كبيرة في الجبهة من أجل هذه الوحدة، ونطالب الجميع بالتحلي بالمسؤولية الوطنية وإبداء نفس المقدار من المسؤولية لإعادة الوحدة في ظل التحديات الكبرى التي نخوضها".

وختم قائلا: "هناك تكتل يميني تشكل وتكتل في المركز، وأي تخلي عن المسؤولية الجماعية في هذه اللحظة يلحق الضرر بمجتمعنا العربي".