انت الان تتابع تفاصيل خبر المغرب تنفي وجود زيارة لنتنياهو إلى أراضيها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 06:46 مساءً - نفت الحكومة المغربية وجود زيارة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى أراضيها خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن الأحاديث التي يتم تناقلها حول تلك الزيارة مجرد "شائعات".

وأكد الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة في العاصمة الرباط، أن ما يتردّد بخصوص زيارة نتنياهو للرباط غير صحيح، وهي "شائعات".

وقال الخلفي رداً على سؤال الصحفيين حول الزيارة: "بخصوص زيارة نتنياهو للرباط أنا لا أجيب على هذه الشائعات".

وتداول ناشطون مغاربة، خلال الأيام الماضية، نقلاً عن إعلام إسرائيلي، معلومات تتحدث عن قرب قيام نتنياهو بزيارة إلى المملكة، في مارس أو أبريل المُقبلين؛ معبّرين عن رفضهم قبول البلاد استقباله.

والشهر الماضي، شارك عشرات في وقفة أمام مبنى البرلمان بالرباط، دعا لها "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"؛ طالبوا فيها الحكومة بعدم استقبال نتنياهو.

وآنذاك قال "المرصد" في بيان، إن الهدف من الزيارة هو تقديم مقترح أمريكي لحل الأزمة في إقليم الصحراء، في حين أفادت صحف محلية أنها تأتي في إطار تدشين كنيس "سلات عطية" اليهودي بمدينة الصويرة (غرب) بعد تجديده.

وأكدت الحكومة المغربية في بيانات سابقة عدم وجود أي علاقات رسمية، سياسية أو تجارية مع "إسرائيل".

وكانت القناة الإسرائيلية الـ13 كشفت أن نتنياهو التقى سراً بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في سبتمبر 2018، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك"، ولكن الحكومة المغربية سرعان ما نفت وجود أي لقاءات.