انت الان تتابع تفاصيل خبر قتيل وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في عفرين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 06:46 مساءً - قُتل شخص واحد على الأقل، وأصيب أكثر من 10 آخرين، اليوم الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية.

وذكرت وسائل إعلام عربية وتركية، أن قنبلة انفرجت بـ"فصيل أحرار الشرقية"، وسط عفرين بريف مدينة حلب الشمالي الغربي، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال.

وأضافت المصادر أن أنقرة حملت "وحدات حماية الشعب" الكردية (التي تصنفها تركيا تنظيماً إرهابياً) المسؤولية عن الهجوم، موضحة أن الانفجار وقع في شارع مكتظ وسط المدينة.

والشهر الماضي، قُتل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة في إحدى حافلات النقل العام في المدينة ذاتها، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وكانت عفرين وقعت تحت سيطرة القوات التركية ووحدات الجيش السوري الحر، في مارس 2018، نتيجة عملية خاضتها ضد التنظيمات الكردية.