اعتقال عضو في خفر السواحل الأميركي بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية

اعتقل عضو في خفر السواحل الأميركي يصنف نفسه على أنه أحد القوميين البيض، بعد أن بدأ بتخزين أسلحة حيث خطط لهجوم جماعي حسبما أفادت وثائق محكمة.

وقالت المحكمة: "المدعى عليه هو إرهابي محلي يعتزم ارتكاب أعمال خطرة".

واعتُقل الرجل ، الذي تردد أنه يسعى لاستهداف أعضاء ليبراليين في مجلس الشيوخ ومسؤولين حكوميين آخرين، الأسبوع الماضي.

وقال محامو الحكومة إن "المدعى عليه يعتزم قتل مدنيين أبرياء على نطاق نادر الحدوث في هذا البلد،" وهو متهم بالسعي "لإقامة وطن أبيض".

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