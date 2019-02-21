روسيا ترصد 36 انتهاكًا لنظام الهدنة في سوريا خلال 24

وكالات :

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 7 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 29 انتهاكًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح بيان للدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الانتهاكات وقعت في محافظات إدلب واللاذقية وحماة وحلب.

وأضاف البيان أنه خلال الــ 24 ساعة الماضية نفذ مركز المصالحة الروسي في سوريا عملية إنسانية واحدة، تم خلالها إيصال 500

سلة غذائية تزن 2.165 طن إلى قرية صلبا بريف حماة.وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة الملتزمة بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.