مستوطنون يجددون اقتحامهم للأقصى بحراسات أمنية مشددة

باحات المسجد الأقصى

وكالات :

اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب الرحمة، وأدوا الصلاة التلمودية فيه، تحت حراسات أمنية مشددة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وكانت منطقة "باب الرحمة" شهدت،

أمس الأربعاء، حالة من التوتر الناجمة عن عرقلة قوات الاحتلال للمصلين وتوقيف بعضهم.



وساد التوتر محيط المسجد الأقصى المبارك عقب تحطيم مقدسيين للبوابة الحديدية لباب الرحمة للمرة الثالثة.



وطالب المقدسيون بفتح مبنى ومصلى باب الرحمة أمام المصلين بعد إغلاقه من قبل الاحتلال لأكثر من 15 عاما.



كان مجلس الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالقدس، رفض أمس جميع الإجراءات والقيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة والصلاة في مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.