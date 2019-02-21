882 دار نشر تشارك في الدورة الـ24 لمعرض مسقط الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوفد:

انطلقت مساء، أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الـ24 لمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي يشارك فيه 882 دار نشر من 30 دولة يقدمون أكثر من 523 ألف عنوان، حيث يقام حفل الافتتاح في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وسوف يفتتح المعرض أبوابه للزوار، غدا الخميس 21 فبراير، ويستمر حتى 2 مارس في فترة متصلة تبدأ من العاشرة صباحا وتستمر حتى العاشرة مساء، وستشهد الفعاليات الثقافية هذا العام زيادة كبيرة بلغت 106 فعاليات، كما سيقام

برنامج ثقافي للطفل ستكون أنشطته مقسمة إلى 5 أركان رئيسية، وهي ركن أصدقاء الكتاب، وركن أنا استطيع، وهو معني بالجانب الثقافي وقرية الألوان، أو مرسم الأطفال، وأخيرا ركن القرية العلمية.

وستنفذ محافظة البريمي ضيف شرف المعرض هذا العام برنامجا ثقافيا وفكريا وفنيا يضم قرابة 22 فعالية متنوعة.