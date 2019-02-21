الجيش العراقي يتسلم 150 داعشيًا من قوات سوريا الديمقراطية

وكالات :

قال قطري العبيدي، قائد الحشد العشائري في منطقة البغدادي العراقية، إن الجيش العراقي تسلم 150 "داعشيًا"، بينهم قيادات من

"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



أضاف العبيدي، في تصريح اليوم الخميس، أن هؤلاء الإرهابيين قاموا بتسليم أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية، مشيرًا إلى أن عملية تسليم الداعشيين جاءت بالتنسيق مع خلية الاستخبارات، وقيادة عمليات الجزيرة.

