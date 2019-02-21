ميونيخ.. قتيلان بإطلاق نار أحدهما المنفّذ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 فبراير 2019 11:42 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أطلق رجل النار في مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، ما أدى لمقتل شخص.
وذكرت مجلة فوكس الألمانية نقلاً عن الشرطة، أن شخصين قتلا في إطلاق النار في ميونيخ، أحدهما المنفذ.
وكتبت الشرطة على تويتر “سيطرنا على الوضع. لا يوجد خطر في الوقت الراهن” .
وكانت شرطة ميونيخ، المدينة الواقعة جنوب ألمانيا، كتبت على تويتر أنه تم “نشر عدد كبير من قوات الأمن في المدينة”، قبل أن تتم السيطرة على الوضع.
المصدر: ـ العربية.نت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.