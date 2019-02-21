كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة أنباء صينية تقدم المذيعة "الروبوت" لقراءة النشرة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدّمت وكالة أنباء رسمية صينية، لأول مرة، قارئة أخبار "الروبوت" مدعومة بالذكاء الاصطناعى، لتنضم إلى فريقها الكبير من المقدمين الافتراضيين.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الخميس، أنّ أول ظهور مهنى للمذيعة الروبوت سيكون خلال الاجتماعات المقبلة للهيئة التشريعية الوطنية والهيئة الاستشارية العليا فى مارس.

وبعد تصميمها من قبل صحفية الوكالة "كيو مينج"، تم تطوير المذيعة الروبوت بشكل مشترك مع وكالة أنباء شينخوا بالتعاون مع شركة محرك البحث "سوجو دوت كوم"، وبإمكانها قراءة النصوص بشكل طبيعى كمذيعة محترفة.

وتقول الصحفية فى فيديو تمهيدى: " مرحباً بالجميع، أنا أول مقدمة "روبوت" تعمل بالذكاء الاصطناعى، فى العالم، وتمّ تطويرها من قبل وكالة أنباء شينخوا وسوقو، اسمى "شين مياومينج".

كما كشفت شينخوا، عن نسخة محسنة من مقدمتها الروبوت كيو هاو، واسمها شين شياو هاو، وبإمكانها الإيماء بطريقة طبيعية وقراءة الأخبار أثناء وقوفها.

كما تنضم الروبوت إلى أشباهها من مقدمى النشرة باللغة الإنجليزية "زانج زاو"، والصينية "كيو هاو" اللتان تعملان بالذكاء الاصطناعى أيضاً، وتمّ كشف النقاب عنها فى نوفمبر خلال مؤتمر الإنترنت العالمى 2018 بمقاطعة زيشيانج.