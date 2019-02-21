كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة إسرائيلية تعرض في الهند صاروخا لتدمير أهداف تحت الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "غلوبس"، اليوم الخميس، بأن شركة "رافايل" الإسرائيلية عرضت في معرض أسلحة بالهند، صاروخ "جو-أرض" بعيد المدى، وهو مصمم لتدمير أهداف مدعمة تحت الأرض.

وجاء في الصحيفة: "قدمت شركة تصنيع الإكترونيات العسكرية الإسرائيلية، "رافايل ادفانسد ديفينس سيستمز ليميتد"، خلال معرض "آيرو اينديا" في بانغالور، صاروخاً جديداً (جو-أرض) بعيد المدى​​​... تتمكن الطائرات العسكرية من إطلاقه من مدى بعيد على أهداف تقع على الأرض لتبقى خارج منطقة الدفاع الجوي لعدو".

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكرها، أن صاروخ "روكس" تم تصميمه للسوق الهندية خصيصا، إحدى أكبر الأسواق للمجمع العسكري الصناعي الإسرائيلي.

ويحلق الصاروخ بسرعة تفوق سرعة الصوت مستخدماً نظام الملاحة العالمي (جي بي اس)، أما في المرحلة الأخيرة فيقوم بالتعرف على الهدف من خلال المظهر الخارجي.