كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لإطلاق نار بمدينة ميونيخ الألمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل شخصان على الأقل، الخميس، في إطلاق للنار بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، وقالت الشرطة على حسابها في تويتر، إنها نشرت عددت كبيرت من قوات الأمن في المدينة على الفور.

ولم تكشف تغريدة الشرطة الألمانية تفاصيل أخرى بخصوص الحادث، واكتفت بالقول إنها سيطرت على الأوضاع. وكتبت الشرطة في تغريدتها: "سيطرنا على الوضع. لا يوجد خطر في الوقت الراهن".

وذكرت مجلة "فوكس" الألمانية أن حادث إطلاق نار في ميونيخ تسبب في مقتل شخصين، من بينهما مطلق النار.

وقال سكان من المدينة إنهم سمعوا دوي إطلاق النار.