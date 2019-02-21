كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سوريا الديمقراطية" تسلِّم العراق 150 داعشيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قيادي بالحشد العشائري في محافظة الأنبار، تسلم القوات العراقية 150 داعشياً من قوات سوريا الديمقراطية عبر مناطق الباغوز الحدودية.

وقال قطري العبيدي، وهو قيادي في حشد الأنبار العشائري، إن قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة في الجيش العراقي نجحتا في استلام 150 داعشياً مطلوباً للأمن العراقي.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن هذه هي المجموعة الأولى من عدة دفعات بموجب اتفاق أبرم لتسليم 502 عنصر بشكل إجمالي.

من جانبه، قال الخبير الأمني هشام الهاشمي في تغريدة على حسابه في تويتر، إن القوات العراقية تسلمت الدفعة الأولى من المطلوبين، وسيتم نقلهم إلى أماكن احتجاز خاصة لغرض التحقيق معهم وعرضهم على المحاكم العراقية.

إلى ذلك، قال مصطفى بالي، المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، إن من المتوقع استكمال إجلاء المدنيين من آخر جيب لداعش في شرق سوريا اليوم الخميس، وإن القوات ستشتبك بعدها مع من تبقى من عناصر التنظيم المختبئين هناك.

وتعد قرية الباغوز الواقعة على الحدود العراقية، آخر بقعة تحت سيطرة داعش في منطقة وادي نهر الفرات التي أصبحت آخر معقل رئيسي للتنظيم في العراق وسوريا بعد سلسلة من الهزائم في عام 2017.