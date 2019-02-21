كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل شخصين في إطلاق نار بمدينة ميونيخ الألمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر ألمانية، اليوم الخميس، مقتل شخصين في إطلاق نار في مدينة ميونيخ بألمانيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقالت الشرطة على حسابها في تويتر، إنها نشرت عددت كبيرت من قوات الأمن في المدينة على الفور.

وأكدت الشرطة الألمانية أن مطلق النار من بين قتيلين في الحادثة.