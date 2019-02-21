كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 30 طفلا فلسطينيا باعتداءات إسرائيلية على مدرسة في الخليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 30 طفلاً فلسطينياً باختناق أحدهم إصابته حرجة، اليوم الخميس، بعد اعتداءات قوات إسرائيلية ومستوطنين على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة.

ونقلت وكالة الأنباء وفا، اليوم عن مدير المدرسة أن "جيش الاحتلال ألقى قنابل الغاز باتجاه الطلبة اثناء وجودهم في محيط المدرسة، ما أدى إلى إصابة 30 طفلاً بالاختناق، إصابة أحدهم حرجة".

وأضاف أن "عدداً من المستوطنين من بينهم متطرفون شاركوا في هذه الاعتداءات على الطلبة".

وأنهت إسرائيل عمل بعثة مراقبة دولية بالخليل في نهاية الشهر الماضي، وهو ما قوبل بتنديد فلسطيني.

ونشرت بعثة المراقبين في الخليل بموجب اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد مجزرة في فبراير 1994عندما قتل فيها مستوطن إسرائيلي 29 فلسطينياً، بإطلاق النار عليهم عندما كانوا يصلون داخل الحرم الإبراهيمي بالمدينة.