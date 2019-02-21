كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الخطوط الجوية الفرنسية تلغي رحلات الطيران من وإلى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، في بيان، أنها ألغت رحلات الطيران من وإلى فنزويلا في 23-25 فبراير لأسباب أمنية.

ووفقا لما ذكرته الشركة، فإن إلغاء الرحلات مرتبط بتوصيل المساعدات الإنسانية الدولية إلى فنزويلا، والذي من المتوقع أن يبدأ في 16 فبراير.

وأصبحت مسألة تسليم المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، التي تنسقها المعارضة، موضع جدل، وسط مخاوف كاراكاس من أن بعض الدول قد تستخدمها كغطاء لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية.