كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 10 مسلحين خلال عمليات عسكرية فى أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل سبعة مسلحين وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل، خلال عمليات عسكرية نفذتها قوات الجيش الأفغاني وقوات الشرطة فى عدة مناطق خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت وزارة الدفاع فى بيان -أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، إن القوات الجوية الأفغانية نفذت 13 غارة جوية خلال 24 ساعة فى محاولة منها لدعم القوات البرية للقضاء على العناصر المسلحة.
وأوضح البيان، أنه تم تنفيذ العمليات العسكرية فى أقاليم نانجرهار وباكتيكا وقندهار وأوروزجان وهلمند وسامانجان.
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية، على بيان وزارة الدفاع حتى الآن.
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