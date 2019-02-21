كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المخابرات العراقية تعلن تفكيك أكبر شبكة لتمويل داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جهاز المخابرات العراقى، اليوم الخميس، تفكيك "أكبر مجموعة تمويل" لتنظيم داعش فى تاريخ البلاد.

وقال جهاز المخابرات الوطنى العراقى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إنه تم تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش فى تاريخ العراق"، موضحا أن المجموعة متشعبة ومتفرعة فى دول متفرقة من العالم.

وأضاف أن هذه المجموعة تعتمد فى تمويلها على مكاتب ومحال متنوعة عبر أسلوب معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها.

قال قطرى العبيدى، وهو قائد الحشد العشائرى فى منطقة البغدادى العراقية، إن الجيش العراقى تسلم 150 "داعشيا" بينهم قيادات من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وأضاف العبيدى ـ فى تصريح اليوم الخميس أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ إن هؤلاء الإرهابيين قاموا بتسليم أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية، مشيرا إلى أن عملية تسليم الداعشيين جاءت بالتنسيق مع خلية الاستخبارات، وقيادة عمليات الجزيرة.