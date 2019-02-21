كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هاموند": خروج بريطانيا من الاتحاد يشتتنا عن جدول الأعمال المحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "يشتت انتباهنا عن كل ما لدينا في جدول الأعمال المحلي".

وقال "هاموند": "إن صانعي القرار في المملكة المتحدة، يمكن أن يكونوا قادرين على التصويت على اتفاق انسحاب مستكمل الأسبوع المقبل."

وأشار إلى أنه "قد تكون هناك فرصة لإعادة التصويت إلى مجلس العموم - قد تكون هناك فرصة، ولكن ذلك يعتمد على التقدم المحرز في الأيام القليلة المقبلة".

وكانت قد ذكرت صحيفة "الديلي تلجراف"، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن وزير البيئة البريطاني، مايكل جوف، اتهم وزير المالية، فيليب هاموند، بعدم إعداد البلاد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على شروط "الطلاق" المرتقبة بين لندن وبروكسل.