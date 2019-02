كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب ينشر فيديو لبناء جدار حدودي بولاية نيومكسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهوده لبناء جدار حدودي مع المكسيك، رغم الخلافات القوية بينه وبين الديمقراطيين، الذي يرفضون هذا الأمر.

ونشر ترامب مقطع فيديو، قال إنه يرصد لحظات بناء جدار قوي على الحدود الجنوبية لولاية نيوميكسيكو الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا الجزء من الجدار تم استكماله قبل موعده المحدد بـ47 يوما.

وقال ترامب إن الجدار، الذي نشر فيديو يرصد جانب من العمل به، جرى الانتهاء منه في 30 يناير الماضي، مشيرا إلى أنه يجري بناء مسافات أخرى من الجدار على الحدود الجنوبية.

ويطالب ترامب، الرئيس الجمهوري، بتوفير اعتمادات مالية في الميزانية الفيدرالية تصل إلى 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ويرفض الديمقراطيون هذا الأمر.

ووعد ترامب ببناء هذا الجدار، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية استمر 35 يوما، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

ومازالت أزمة الجدار الحدودي تمثل نقطة خلافية بين ترامب والديمقراطيين داخل الكونغرس، حتى بعدما أعادت الحكومة فتح مؤسساتها مؤقتا، كما أن حاكمة ولاية نيو ميكسيكو، ميشال لوجان غريشام، المنتمية للحزب الديمقراطي، انتقدت ترامب، وقالت في 15 فبراير، على "تويتر" إن الرئيس الحالي يريد أن يزرع الخوف داخل قلوب الأمريكيين المقيمين في المناطق الجنوبية واستغلال الجدار لأهداف سياسية، معتبرة أن ذلك سوء استخدام للسلطة.