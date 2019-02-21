بسبب شغب “ديربي” الشرق.. عقوبات مالية ورياضية “ثقيلة” تنتظر المولودية

من المرتقب أن تعقد اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اجتماعا طارئا في الساعات القليلة المقبلة، من أجل اتخاد العقوبات اللازمة في حق نادي مولودية وجدة، وذلك بعد أحداث العنف والشغب التي عرفتها مباراته أمام جاره المولودية الوجدية، أمس الأربعاء، بالملعب الشرفي، عن مؤجل الجولة 16 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ويرتقب أن تنزل اللجنة المذكورة عقوبات ثقيلة على الفريق الوجدي، بسبب أعمال العنف التي نشبت بعد المباراة، والمتمثلة في حرمانه من جماهيره لعدد مهم من المباريات، بالإضافة إلى عقوبات مالية، حيث من المنتظر أن يتكفل النادي بإصلاح الخسائر الكبيرة التي لحقت بالملعب جراء هذه الأحداث.

ومن المنتظر أيضا ألا يسلم الفريق البركاني من العقوبات هو الآخر، بعد أن أظهرت العديد من الأشرطة قيام بعض المحسوبين على جماهيره بإتلاف كراسي الملعب الشرفي بعد المباراة.

وسجل الملعب الشرفي بمدينة وجدة، أحداث شغب وفوض ىمساء اليوم الأربعاء، بعد صافرة نهاية مباراة ديربي الشرق أمام نهضة بركان.

واجتاج أنصار محسوبين على فريق مولودية وجدة بعد نهاية المباراة أرضية الملعب الشرفي لمدينة وجدة، في المباراة التي فاز خلالها سندباد الشرق بهدف دون رد، م ما خلق فوضاً كبيراً بالملعب الشرفي لوجدة، ليجد رجال الأمن أنفسهم أمام اكتساح لأرضية الملعب من طرف العشرات من الجماهير.