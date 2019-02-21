خادمة مايكل جاكسون: شاهدته يتحرش بالأطفال

كشفت خادمة النجم العالمي الراحل، “مايكل جاكسون”، أخيرا، أنها شاهدته يمارس سلوكات جنسية مع الأطفال، وتلقت التهديد في حالة تحدثت عن ما شاهدته.

الخادمة “أدريان مكمانوس”، التي كانت تعمل في مزرعة “جاكسون” بولاية كاليفورنيا، تحدثت لبرنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي أس” الأمريكية، عن السلوكات، التي كان يمارسها الفنان العالمي على أطفال، كان يستقبلهم في مزرعته.

وشاهدت الخادمة مداعبة وتقبيل “جاكسن” للأطفال، وشبهت الأمر بـ”السلوك الافتراسي”.

الخادمة قالت: “أخبروني بأنني إذا ما ظهرت على التلفزيون للتحدث عما شهدته فسيخصصون قاتلا محترفا لقتلي”، لكنها لم تكشف الجهة، التي وجهت إليها التهديد.

ودائما ما رافقت “مايكل جاكسن” في حياته تهم التحرش بالأطفال، والاعتداء الجنسي عليهم، وتوبع قضائيا بسبب ذلك.