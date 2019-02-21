طقس الخميس..جو بارد نسبيا وحرارة تحت الصفر في المرتفعات

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الخميس، أن يكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، والهضاب العليا وداخل البلاد، مع وجود جريحة أو جليد بصفة محلية.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، والسايس، والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية، كما سيسجل ظهور سحب منخفضة كثيفة فوق الساحل المتوسطي والريف مع نزول بعض القطرات المطرية الجد خفيفة والمتفرقة.

كما يتوقع أن تنتشر سحب من الأجواء العليا بجنوب البلاد، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية والوسطى وصافية بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما، من الشرق بمنطقة طنجة ومن الشمال بالسواحل الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالواجهة المتوسطية، ومن القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و02 درجة بالمرتفعات، وما بين 02 و07 درجات بالمنطقة الشرقية، والهضاب العليا، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 06 و12 درجة بشمال ووسط البلاد، وما بين 10 و15 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي، وما بين 22 و28 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و32 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وما بين الداخلة والكويرة، وسيصبح هائجا زوالا، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.