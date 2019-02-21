أكد 84 في المائة من قراء موقع “اليوم24” أنهم لم يلاحظوا أي تغيير في المغرب ما بين 20 فبراير 2011، و20 فبراير 2019.
وقال 4600 مشارك في استطلاع رأي “اليوم24″، الذي شارك فيه 5583 مغربيا، إنهم لم يلاحظوا أي تغيير في المملكة، منذ بداية الحراك، قبل 8 سنوات، فيما اعتبر 16 في المائة من المشاركين، ما يمثل 915 قارئا أنهم لمسوا تغييرا.
وكان، قبل ثماني سنوات من اليوم، نزل شباب المغرب إلى الشوارع مطالبين بإسقاط الفساد، والاستبداد،إسوة بشراسة الربيع العربي، الذي انطلقت شرارته من تونس، ووصلت إلى بلدان عربية أخرى، ضمنها المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر بين عامي 2011 و2019.. 84% من قراء “اليوم24” لم يروا تغييرا في المغرب – أرقام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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