الجبهة وطيبي يتفاوضان و"ناصرتي" تنسحب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت مصادر مطلعة أن الجبهة وعضو الكنيست المنشق عن القائمة المشتركة أحمد طيبي يتفاوضان، اليوم الخميس، بوتيرة سريعة من أجل خوض انتخابات الكنيست في قائمة واحدة، ويسعيان لإنهاء الخلافات على ترتيب المقاعد بينهما.

وأضافت المصادر أن قائمة "ناصرتي" برئاسة رئيس بلدية الناصرة، علي سلّام، لن تنضم لتحالف الجبهة – طيبي، بسبب خلافها مع الجبهة، وهددت بالانسحاب وسحب مرشحها من قائمة طيبي.

وشنّ سكرتير الجبهة، منصور دهامشة، وعضو الكنيست المنشق عن القائمة المشتركة أحمد طيبي، هجوما على تحالف التجمع والحركة الإسلامية، رغم دعوة التحالف لإعادة تشكيل القائمة المشتركة والحفاظ على الوحدة وترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية.

وقال دهامشة: "نحن في الجبهة أطلقنا شعارا واحدا منذ البداية، دعونا من خلاله لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، وصرحنا أنه في سبيل إعادة تشكيلها، لا بد من دفع الثمن، ونحن في الجبهة دفعنا الثمن، وذللنا العقبات، لكن الآخرين الذين رفعوا شعار الوحدة، انفردوا باتفاقيات ثنائية بينهم، وهؤلاء كانوا قد زادوا من مطالبهم خلال المفاوضات".

وأضاف أن "الجميع ساهم بإفشال القائمة المشتركة، وغدا سنفصح عن كل الحقائق، وعلى من كان السبب أن يعاقب، والجبهة ستظهر حقائق دامغة حول هذه القضية ستكشف قريبا".