شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 شخصًا في عملية طعن بالصين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ذكرت الشرطة في إقليم جيانجشي الصيني، أن 11 شخصًا جرحوا اليوم، في عملية طعن شرق البلاد.

وقالت الشرطة: “إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به وهو رجل/ 33 عامًا/ يعاني من مشكلات نفسية سابقة، عقب الهجوم الذي وقع في مدينة جيان.

وأضافت أن من بين ضحايا الهجوم أطفالاً، ولا توجد إصابات تهدد حياتهم.

وفي فبراير 2018، قُتلت امرأة وجرح 12 شخصًا في هجوم بسكين بأحد مراكز التسوق في بكين، وفي يوليو 2017، قتل شخصان وأصيب تسعة في هجوم بسكين على وول مارت، جنوب الصين.