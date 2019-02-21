شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليمن.. مقاتلات التحالف تنفذ إنزالا جويا لقبائل حجور لإمدادهم بالذخائر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:31 صباحًا, 21 فبراير 2019 م المناطق_وكالات نفذت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم، إنزالا جويا، لقبائل حجور في كشر، لإمدادهم بالذخائر.

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