انتقادات لرئيس ألمانيا لتهنئته إيران بثورة الخميني: نظام إرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إلى انتقادات كبيرة بعد إرساله برقية تهنئة إلى إيران بمناسبة ذكرى ثورة الخميني.

وتحت عنوان "شتاينماير يهنئ إيران الإرهابية"، قالت صحيفة "بيلد" الألمانية الخاصة واسعة الانتشار في عددها الصادر، الخميس، إن "شتاينماير أرسل برقية تهنئة إلى إيران بمناسبة ذكرى ثورة الخميني التي اندلعت عام 1979 وأتت بحكم ولاية الفقيه".

وأوضحت نقلا عن مصادر لم تسمها: "في الذكرى الأربعين لتلك الثورة، وصلت طهران برقية من شتاينماير تحمل تحية ودية، وتهنئة بهذه المناسبة".

وعلقت "بيلد" على هذه البرقية قائلة: "الرئيس الألماني يهنئ نظام ولاية الفقيه الإرهابي بالعيد الوطني لإيران"، مشيرة إلى أن "إيران دولة راعية للإرهاب وتزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".

وتابعت: "الثورة التي يهنئ شتاينماير إيران عليها، أدت إلى عمليات إعدام جماعي وتعذيب وقمع للنساء والمعارضين والأقليات، وتأسيس دولة إرهابية تنشر ميلشياتها في الشرق الأوسط".

وأضافت: "لم تتضمن برقية شتاينماير لإيران أي انتقادات للدور الإيراني في الشرق الأوسط، أو دعمها للمنظمات الإرهابية، لكنها في المقابل أثنت على العلاقات الثنائية بين برلين وطهران، ووعدت الأخيرة بالحفاظ على الحوار المكثف بين البلدين".

بدورها، كتبت المعارضة الإيرانية التي تحمل الجنسية الألمانية نسرين أميرسيدجي على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شتاينماير يهنئ الإرهابيين".

وتحتفل إيران بذكرى ثورة الخميني التي اندلعت عام 1979، يوم 11 فبراير من كل عام.