إجلاء المدنيين من معقل "داعش" الأخير بسوريا.. والمعركة تلوح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية، استكمال إجلاء المدنيين من آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا، الخميس.

وقال المسؤول إن قوات سوريا الديمقراطية ستشتبك مع فلول التنظيم في المعقل بمجرد انتهاء إجلاء المدنيين.

وكان المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية قد كشف عن أن 10 شاحنات على الأقل تقل رجالا ونساء وأطفالا غادرت الأربعاء، قرية الباغوز، آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا.



وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية أن عزل المدنيين في جيب الباغوز عن باقي الإرهابيين، خطوة بالغة الأهمية نحو السيطرة بشكل نهائي على المنطقة.

وعلى صعيد متصل قال مصدران عسكريان عراقيان لـ"رويترز" إن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة سلمت العراق، الخميس، أكثر من 150 عراقيا وأجنبيا من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح المصدران أن هذه هي المجموعة الأولى من عدة دفعات بموجب اتفاق أبرم لتسليم 502 مقاتل بشكل إجمالي.

وبعد صعود تنظيم داعش الإرهابي في 2014 وسيطرته على مساحات شاسعة في سوريا والعراق، انحسرت رقعة الأراضي التي أعلن التنظيم خضوعها له، وباتت تقتصر على مساحات صغيرة.

وعلى الرغم من انحسار المنطقة الخاضعة لسيطرته، يواصل التنظيم شنّ اعتداءات في دول المنطقة وفي الخارج.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا مدمرا تسبب بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.