انت الان تتابع البرازيل: إيصال مساعدات إنسانية لفنزويلا خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجموعة دعم فنزويلا - صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة البرازيلية أنها ستقوم بإيصال المساعدات الإنسانية إلى حدودها مع فنزويلا في غضون أيام تلبية لطلب زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. ونقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأربعاء، عن الحكومة البرازيلية قولها في بيان إنها ستقوم بإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المدن الكبرى الواقعة بالقرب من الحدود مع فنزويلا، ثم بعد ذلك بإمكان الشاحنات الفنزويلية إدخال هذه المساعدات إلى داخل البلاد، مشيرة إلى أن هناك شحنات من المساعدات الإنسانية الأخرى على الحدود الفنزويلية.

وذكرت حكومة البرازيل أن الجيش يرفض دخول المساعدات إلى البلاد، وأن جوايدو منح مهلة لدخول المساعدات إلى البلاد تنتهي يوم 23 فبراير الجاري.يذكر أن فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو، في 23 من شهر يناير الماضي، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، وأعلنت دول عديدة أولها الولايات