حقوقي صومالي يشدد على الانتباه للدور القطري المتنامي لدعم الإرهاب

أكد رئيس جمعية مجموعات العمل الصومالية، عبد الرزاق شيخ محيي الدين، أن قطر لم تلعب دورا إيجابيا في إعادة الدولة الصومالية، بل عملت على دعم الحركات المتطرفة.

وشدد على ضرورة الانتباه للدور القطري المتنامي في دعم الإرهاب داخل الصومال الذي عانى من هجمات دامية وتغلغل الجماعات الإرهابية فيه مثل داعش والقاعدة وحركة الشباب.

وأكد محيي الدين في رسالة مفتوحة بعث بها إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقادة الدول العربية، أن الجماعات المتطرفة في البلاد انتهزت فرصة ضعف الدولة ومؤسساتها الأمنية لفتح مكاتب لها في العاصمة مقديشو بهدف جمع الأموال علنا وبقوة في الأسواق لتمويل عملياتها.

واتهم البيان مدير قناة الجزيرة القطرية بأنه وراء الهجوم الذي شنته ميليشيات مدعومة قطريا ضد سياسيين ونواب من البرلمان الصومالي معارضين للنظام، والذي وقع ضحيته عشرات الجرحى والقتلى أواخر عام 2017، والإطاحة برئيس البرلمان محمد عثمان، بطريقة غير شرعية وباستخدام المال القطري.

واتهم البيان النظام القطري بالتسبب في تعطيل مؤسسات الدولة وإحداث شرخ حاد بين مكونات المجتمع والتسبب في خصومات وصراعات مريرة، مبينا أن المال القطري يأتي إلى الصومال عبر حقائب سرية ومن طرف قنوات غير رسمية لتدمير المؤسسات.